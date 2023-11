Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Körperverletzung

Erhebliche Verletzungen im Gesicht erlitt ein 21-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Schläge eines bislang Unbekannten. Gegen Mitternacht hatte der 21-Jährige, der zusammen mit einem 18-Jährigen unterwegs war, in der Stuttgarter Straße einen Streifenwagen angehalten. Der blutüberströmte Mann gab den Beamten gegenüber an, dass er in einer Gaststätte in der Radgasse von zwei Männern angegangen und zusammengeschlagen wurde. Noch während ein Rettungswagen verständigt wurde, fuhren weitere Beamte des Polizeireviers Aalen die Gaststätte an; dort trafen sie auf einen polizeibekannten Mann, der noch versuchte, über den Hinterausgang zu flüchten. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. Gegen 11 Uhr fuhr ein 77-Jähriger auf dem Wertstoffhof in der Oesterleinstraße mit seinem Seat rückwärts aus einer Parklücke, wobei er gegen einen Lkw fuhr.

Oberkochen: Gegen geparktes Fahrzeug gerutscht

Mit seinem Räumtraktor rutschte ein 58-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in der Aalener Straße gegen einen geparkten Fiat, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

Bopfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 63-Jährige ihren Mercedes Benz am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Straße "Am Stadtgraben" anhalten. Ein 34-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Spraitbach: Fahrzeug gestreift

Auf dem Verbindungsweg zwischen Spraitbach und Beutenhof streifte ein 22-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr mit seinem Audi den Hyundai einer 43-Jährigen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell