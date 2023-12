Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann nach Widerstand in Gewahrsam genommen, Beton im Wald entsorgt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr randalierte ein 21-Jähriger im Büro eines Unterkunftsgebäudes in der Schmollerstraße. Ebenfalls ging er andere Bewohner der Unterkunft körperlich an, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Beamten fuchtelte der Mann herum und bespuckte einen Polizisten im Gesicht. Hierauf wurde er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Der 21-Jährige leistete hiergegen Widerstand und versuchte weiterhin die Beamten zu bespucken. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Gaildorf: Beton im Wald entsorgt

Am Donnerstagvormittag gegen 11:45 Uhr entsorgte ein bislang unbekannter Täter flüssigen Beton in einem Waldstück in der Verlängerung zur Brunnenstraße. Dabei kippte er den Beton in ein Buschwerk nahe des Waldkindergartens. Der dadurch entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

