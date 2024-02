Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (22.02.). Ein 72-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr gegen 10:40 Uhr die Arleser Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf die Wiener Straße einbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit einer 38-jährigen Skoda-Fahrerin, welche die Wiener Straße aus Richtung Adenauerstraße kommend in Richtung Innenstadt befuhr.

Verkehrsunfall

Dipperz. Ein 85-jähriger BMW-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Donnerstag (22.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 18:50 Uhr den Knesheckenweg in Fahrtrichtung L 3377 und wollte nach momentanen Informationen an der dortigen Einmündung in Richtung Friesenhausen abbiegen. Hierbei kam es auch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Seat-Fahrer, welcher die L 337 aus Richtung Friesenhausen kommend in Fahrtrichtung Buchenhof befuhr. Durch den Aufprall wurde der Seat von der Fahrbahn geschoben und landete im dortigen Graben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Einparken

Bad Hersfeld. Am Montag (12.02.), gegen 10:20 Uhr, rangierte eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld beim Einparken mit ihrem Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Straße "Hanfsack". Dabei stieß sie gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug einer ortsansässigen Firma. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.02.), gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "Lappenlied" stadteinwärts in Richtung Kreisel Meisebacher/Uffhäuser Straße. Aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen kam sie dabei zu weit an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit drei dort geparkten Fahrzeugen. Dabei entstand Gesamtschaden von circa 6.150 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.02.), gegen 11:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße einen grauen Opel Meriva eines 88-jährigen Pkw-Fahrers aus Eiterfeld. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise ergaben, dass es sich möglicherweise um einen dunklen Pkw gehandelt haben könnte, in dem sich zwei Frauen befunden haben sollen. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Abbiegen

Niederaula. Am Donnerstag (22.02.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach/H. die B62 in Richtung Bad Hersfeld. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Schlitz wollte von der B62, Fahrtrichtung Alsfeld, in die L3140 Richtung Schlitz abbiegen. Dabei kollidierte der Pkw-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit der entgegenkommenden 54-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell