Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Breitenbach und Schenklengsfeld

Bad Hersfeld (ots)

Breitenbach am Herzberg

Am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, gg. 12.40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Hatteröder Straße in Richtung Ortsmitte und wollte an der Hauptstraße nach rechts in Richtung Oberjossa einbiegen. Er stoppte an der Kreuzung und fuhr anschließend mit geringer Geschwindigkeit in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen anderen LKW, welcher die Hauptstraße aus Richtung Gehau kommend befuhr. Der Sattelzug stieß frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

Schenklengsfeld

Am Freitag, dem 23. Februar 2024, gg. 10.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die K 16, von Eiterfeld-Ufhausen kommend in Richtung Schenklengsfeld-Unterweisenborn. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt selbst aus dem Kleintransporter befreien. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000,- Euro

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

