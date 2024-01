LPI-NDH: Kleinkraftrad in Brand gesetzt

Heilbad Heiligenstad (ots) - Die Mülltonne eines Mehrfamilienhauses in der Dingelstädter Straße brannte am Neujahrstag, gegen 14 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge wurden durch einen der Bewohner Reste verwendeter Pyrotechnik in der Tonne entsorgt, die offenbar das Feuer auslösten. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. An der Mülltonne entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr