Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Verkehrsunfall - Einbruch

Aalen (ots)

Rudersberg: Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der K1883, zwischen Oberndorf und Mannenberg ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Daimler-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Seat Ibiza nach rechts in Richtung Böschung abgelenkt und rutschte diese ca. fünf Meter bergab. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Einbruch in Spielothek

Am Montag, gegen 04:30 Uhr drangen unbekannte Diebe in eine Spielothek in der Bahnhofstraße ein und erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Informationen werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell