POL-ROW: ++ Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille auf der Autobahn - Zeuge informiert die Polizei ++ Diebespaar bestiehlt 82-Jährige in ihrer Wohnung ++ Unbekannter nimmt Fahrrad vom Zeitungsausträger in Gebrauch ++

Rotenburg (ots)

Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille auf der Autobahn - Zeuge informiert die Polizei

Sittensen/A1. Ein besorgter Autofahrer hat der Autobahnpolizei Sittensen am Dienstagmittag einen Sattelzug gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Richtung Hamburg unterwegs sei. Nachdem der Lkw die Autobahn an der Anschlussstelle Sittensen verlassen hatte, konnte ihn eine Streifenbesatzung am Autohof an der Stader Straße stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation völlig richtig eingeschätzt hatte. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges stand deutlich unter Alkoholeinfluss: mehr als 2,7 Promille. Nach eigenen Angaben habe der Mann am Vorabend nur "ein paar Bier" getrunken. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. "Durch die Mitteilung des Zeugen konnte möglicherweise Schlimmes verhindert werden", lobt der Sprecher der Rotenburg Polizei, Heiner van der Werp den Anruf des besorgten Autofahrers.

Diebespaar bestiehlt 82-Jährige in ihrer Wohnung

Rotenburg. Am Montagabend ist es in der Großen Gartenstraße bei einer Senioren zu einem typischen Trickdiebstahl gekommen. Die 82 Jahre alte Frau hatte gegen 17.30 Uhr einen fremden Mann und eine fremde Frau in ihre Wohnung gelassen. Beide hatten sich als Interessenten einer Wohnungsbaufirma vorgestellt. Während die Frau die ältere Dame in ein Gespräch verwickelte, ging ihr Komplize in der Wohnung auf die Suche nach Beute. Er fand Bargeld und Schmuck. Damit verließen er und seine Partnerin die Wohnung. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst am nächsten Tag.

Unbekannter nimmt Fahrrad vom Zeitungsausträger in Gebrauch

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch ist einem Zeitungsausträger bei seiner Austragerunde das Fahrrad gestohlen worden. Während der 67 Jahre alte Mann gegen 0.30 Uhr in der Rhalandstraße mit dem Verteilen einiger Zeitungen beschäftigt war, hatte er sein grünes Damenrad, an dem rote Satteltaschen befestigt waren, auf dem Gehweg ungesichert abgestellt. Als er vom Verteilen zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei fand das Rad kurz darauf an der Godenstedter Straße/Ecke Lühnenfeld. Vermutlich hatte es ein Unbekannter dort zurückgelassen. Die Beamten brachten den Austräger zu seinem Rad, damit er seine Rund fortsetzen konnte.

Polizei stoppt Fahrt im abgemeldeten Pkw

Visselhövede. Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstabend mit einem nicht zugelassenen Auto in eine Verkehrskontrolle der Visselhöveder Polizei geraten. Die Beamten stoppten ihren Audi gegen 18.30 Uhr in der Süderstraße. Schnell erkannten die Polizisten, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt waren. Somit galt die Zulassung des Audi als erloschen. Die Polizei leitete gegen die junge Frau ein Strafverfahren ein. Sie musste ihren Wagen an Ort und Stelle stehen und sich für den Heimweg abholen lassen.

59-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße ist eine 59 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17 Uhr mit ihrem Renault an einer roten Ampel halten müssen. Der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Mercedes SUV erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Teures E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hat ein noch unbekannter Fahrraddieb in der Kanalstraße ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke KTM vom Typ Macina Tour CX 610 war in dieser Zeit mit einer Kette und einem Steckschloss an einen Jägerzaun angeschlossen. Der Täter sägte einen Zaunbalken durch und nahm das teure E-Bike mit. Die Zevener Polizei geht von einem Schaden von 3.500 Euro aus und bittet unter Telefon 04281/9592-0 um Hinweise.

Traktorenteile gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. In der vergangenen Woche haben Unbekannte in der Feldmark zwischen Bevern und Plönjeshausen ein Fahrzeugteil von einem Traktor gestohlen. Der 49-jährige Landwirt hatte sich dort mit dem Schlepper festgefahren und ihn von Donnerstag bis Sonntag stehen lassen müssen. In dieser Zeit montierten die Täter das Zugmaul ab und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04761/7489-0 bei der Polizei in Bremervörde.

Orteingangsschild gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte an der Landesstraße 122 (Carlshütte) ein Verkehrszeichen gestohlen. Sie montierten am Ortseingang das Hinweisschild "Karlshöfenerberg" ab und nahmen es mit. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Diebstahl bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Beamten gehen von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04763/62892-0 an die Polizei in Gnarrenburg.

