POL-ROW: ++ 82-jähriger Scheeßeler beim Einkaufen bestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Scheeßel. Nach einem Taschendiebstahl, der sich am vergangenen Samstag im Aldi-Markt am Vahlder Weg ereignet hat, suchen die Beamten der Scheeßeler Polizei nach möglichen Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr wurde einem 82-jährigen Scheeßeler das Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt aus der Gesäßtasche gestohlen. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst, als er an der Kasse bezahlen wollte. Hinweise auf Tatverdächtige bitte unter Telefon 04263/98516-0.

