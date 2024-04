Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Polizeibeamte melden sich mitten in der Nacht ++ Dieseldiebe unterwegs ++ Junger Radfahrer kollidiert mit Auto ++ Buntmetall vom Firmengelände gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Falsche Polizeibeamte melden sich mitten in der Nacht

Bremervörde. Mitten in der Nacht zum Dienstag ist es in Bremervörde zu mindestens zwei Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen. Um 1.35 Uhr klingelte das Telefon bei einer 46-jährigen Frau. Es meldete sich ein angeblicher Hauptkommissar. Der Mann gab die Anweisung Türen und Fenster zu schließen. Die Angerufene vermutete eine Betrugsabsicht und beendete das Gespräch. Kurz vor 2 Uhr erhielt ein 75-jähriger Bremervörder einen ähnlichen Anruf. Auch diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter der Bremervörder Polizei aus. In der Nachbarschaft seien zwei Täter festgenommen worden. Zwei Komplizen befänden sich noch auf der Flucht. Nachdem der Angerufene sagte, dass er bei der Polizei zurückrufen wolle, wurde das Telefonat geendet.

Dieseldiebe unterwegs

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf dem Gelände einer Autofirma an der Industriestraße etwa dreihundert Liter Diesel gestohlen. Sie brachen die Tankdeckel von zwei Lkw auf und zapften den Kraftstoff ab. Mit der Beute im Wert von rund fünfhundert Euro machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Junger Radfahrer kollidiert mit Auto

Lauenbrück. Am Montagnachmittag ist ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 17.20 Uhr etwa in Höhe des Rathauses mit seinem Fahrrad nach rechts vom Radweg abgekommen und auf die Straße gefahren. Dort kam es zur Kollision mit dem VW Passat eines 67-Jährigen. Der Radfahrer erlitt unter anderem Verletzungen an seinem Kopf. Er kam wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Buntmetall vom Firmengelände gestohlen

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es im Vahlder Weg zu einem Einbruch in eine Firma für Heizung- und Sanitärinstallation gekommen. Vom Grundstück eines benachbarten Sägewerks hatten sich die Täter den Zutritt verschafft. Aus zwei Behältern nahmen sie Kupfer- und Messingabfälle im Wert von etwa zweitausend Euro mit. Da der Abtransport der Beute von möglichen Zeugen beobachtet worden sein könnte, bittet die Polizei unter Telefon 04265/95486-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell