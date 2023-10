Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Berg (ots)

Am 11.10.23 gegen 15.30h kam es in Berg in der Lukasstraße zum einem Verkehrsunfall. Ein PKW überholte einen 23-jährigen E-Bike-Fahrer und erfasste diesen während der Überholvorganges. Der 23-Jä hrige stürzte und zog sich u.a. einen Bruch im Handgelenk zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Zum flüchtigen PKW liegen keine Hinweise vor. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben könnten, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell