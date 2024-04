Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei schnappt Garageneinbrecher ++ Diebstahl aus Tankautomat misslingt ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt Garageneinbrecher

Zeven. Nach einem Garageneinbruch im Hermann-Allmers-Weg haben Beamte der Zevener Polizei in der Nacht zum Sonntag einen amtsbekannten, 42-jährigen Zevener festnehmen können. Der durch den Einbruch geschädigte Bewohner des Hauses sei zuvor gegen 1.40 Uhr nach Hause gekommen. Er habe bemerkt, dass das Garagentor offenstand. Kurz darauf sei eine Person durch die Hintertür der Garage in den Garten geflüchtet. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung entdeckte den Tatverdächtigen unweit entfernt auf einem Grundstück an der Straße "Kronshusen" hinter Gräsern versteckt. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er über Nacht in eine Gewahrsamszelle und wurde im Verlauf des Sonntags auf freien Fuß gesetzt.

Diebstahl aus Tankautomat misslingt

Gnarrenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes an der Hindenburgstraße einen Tankautomaten zu plündern. Als sie mit einem Werkzeug das Vorhängeschloss knackten, löste ein akustischer Alarm aus. Die Täter rannten davon und blieben ohne Beute.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Scheeßel. Am Samstagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Scheeßeler Polizei einen 42-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 11.40 Uhr mit einem VW Transporter in der Harburger Straße unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand: mehr als 2,2 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell