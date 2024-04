Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Führerscheinrecht und MPU mit dem Fernfahrerstammtisch

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A1/Sittensen (ots)

Vier Flaschen Bier und dann in die Verkehrskontrolle? Unfall verursacht und einfach weggefahren? Notorischer Raser? Die Folgen sind in der Regel immer gleich: Fahrverbot oder Entzug der Fahrerlaubnis und im schlimmsten Fall auch noch eine MPU. Doch was genau ist der Unterschied zwischen einem Fahrverbot und dem Entzug der Fahrerlaubnis und was ist die MPU?

Diese Fragen behandelte der 207. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1.

Als Referent konnte Dipl. Psych. Birgit Thiel von der Verkehrspsychologischen Praxis in Rotenburg gewonnen werden. Diese hat über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und konnte so durch die vielen Erfahrungen aus ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz zum Thema berichten.

Einleitend erklärte zunächst Polizeikommissarin Dana Cordes die Unterschiede zwischen einem Fahrverbot und dem Entzug der Fahrerlaubnis. Ein Fahrverbot resultiert aus einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Die Fahrerlaubnis wird aus strafprozessualen Gründen, zum Beispiel einer Straftat, oder verwaltungsrechtlichen Gründen, zum Beispiel wegen Ungeeignetheit, entzogen.

Im Anschluss beleuchtete Verkehrspsychologin Thiel die verschiedenen Stufen im Punktesystem. Ab den Punkten 4 - 5 erhält der Fahrzeugführer eine Ermahnung, ab den Punkten 6 - 7 erhält der Fahrzeugführer eine schriftliche Verwarnung. Der achte Punkt ist gleichbedeutend mit dem Entzug der Fahrerlaubnis. Frau Thiel fragte die Promillegrenzen im großen Rund ab. Hier konnte dann der ein oder andere der 33 Teilnehmer mit der richtigen Antwort glänzen. Abschließend ging es um die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, kurz MPU. Hier wurden die drei MPU-Kriterien Sucht, Fortgeschrittene Problematik und Gefährdung beleuchtet. Hier brannten den aufmerksamen Zuhörern die immer wieder Fragen unter den Nägeln: Wie schnell kann ich nach dem Fahrerlaubnisentzug zur MPU? Wie viele Stunden muss ich zum Verkehrspsychologen oder zur Verkehrspsychologin? Wie teuer ist das? Frau Thiel konnte aber alle Fragen zufriedenstellend beantworten. Zwischendurch konnte die erfahrene Verkehrspsychologin immer wieder spannende Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit berichten.

Viele Fragen und Diskussionen während des Vortrages zeigten dem Moderatorenteam des Fernfahrerstammtisches, dass dieses Thema sehr positiv angenommen wurde. Es konnten alle Fragen zufriedenstellend beantwortet werden, so dass dieser Fernfahrerstammtisch wieder einmal alle Teilnehmer glücklich nach Hause fahren ließ.

Besonders am heutigen Stammtisch war auch, dass unter den Teilnehmern nicht nur Fernfahrer, Spediteure, Unternehmer und andere zufällige Neugierige waren, sondern dass für den spannenden Vortrag auch zwei Polizisten von der Autobahnpolizei Hannover extra angereist waren.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 08.05.2024 mit dem Thema "Tunnelbauwerke an der Autobahn" wieder an der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg, statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell