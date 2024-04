Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall im Berufsverkehr - Zwei Menschen bei Frontalkollision verletzt ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am frühen Mittwochmorgen sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Mühlenstraße/Burgstraße verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 6 Uhr früh mit seinem Chevrolet in der Burgstraße in Richtung Mühlenende unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Innenstadt kam sein Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Chevrolet frontal mit einem VW Crafter, der gerade an der roten Ampel stoppte. Darin befanden sich neben dem 53-jährigen Fahrer vier weitere Insassen. Die beiden verletzten Fahrer kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Für die Zeit der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Einmündungsbereich für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt werden.

