POL-ROW: ++ Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs++ Berauscht auf dem E-Scooter ++ Drogen am Steuer ++ Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert ++

Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Rotenburg. Am Freitag wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer in den Nachmittagsstunden durch Beamte der Rotenburger Polizei in Hemsbünde kontrolliert. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenso erging es Samstagnacht einem 33-jährigen Fahrzeugführer in Reeßum. Bei einer Kontrolle konnte er den Polizeibeamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. In allen Fällen wurde gegen die Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Berauscht auf dem E-Scooter

Lauenbrück. Am Freitagabend befanden sich Beamte der Rotenburger Polizei in Lauenbrück. Dort konnten sie einen 38-jährigen feststellen, welcher in Schlangenlinien mit seinem E-Scooter unterwegs war. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Drogen am Steuer

Rotenburg. Am Samstag wurde in den Abendstunden ein 39-jähriger Fahrzeugführer durch Rotenburger Polizeibeamte kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren. Gegen ihn leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Bothel. Am Samstagabend befährt eine 20-jährige mit ihrem Pkw den Holderweg. Beim Durchfahren einer Linkskurve kommt die 20-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über ihren Pkw. Im Seitenraum kollidiert sie mit einem Baum. Durch die Kollision wird die Fahrzeugführerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

