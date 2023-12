Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (24.12.2023) ereignete sich in der Lützowstraße eine Körperverletzung. Ein Mann wurde schwer verletzt. Gegen 03.30 Uhr hörte ein Anwohner aus dem Bereich eines Innenhofes Hilferufe und verständigte die Polizei. Die verständigten Einsatzkräfte stellten in dem Innenhof einen 58-jährigen und einen 62-jährigen Mann fest. Der 62-Jährige hatte schwere Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 58-Jährige den 62-Jährigen mehrfach geschlagen. Der 62-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 58-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

