Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 2.500 Hühner verenden nach Verkehrsunfall: Bundesstraße wird zwischenzeitlich voll gesperrt ++ Unbekannte dringen in das Gebäude der Feuerwehr und in einen Kindergarten ein

Rotenburg (ots)

2.500 Hühner verenden nach Verkehrsunfall: Bundesstraße wird zwischenzeitlich voll gesperrt

Gnarrenburg/B 74. Gestern Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es zwischen den Orten Brillit und Kuhstedt zu einem unglücklichen Verkehrsunfall. Rund 2.500 Hühner eines verunfallten Tiertransporters verendeten an der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand kam der 28-jährige Kraftfahrer eines Sattelschleppers ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn nach rechts ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke, mehreren Baumkronen und blieb schlussendlich im Erdreich neben der Fahrbahn stecken. Verletzt wurde der Fahrer dabei nicht. Besonders unschön: Rund die Hälfte der insgesamt 5.000 geladenen Hühner sind bei dem Unfall verendet. Die Polizisten vor Ort informierten nach Eintreffen umgehend das zuständige Veterinäramt. Die restlichen Hühner konnten anschließend gerettet und umgeladen werden.

Unbekannte dringen in das Gebäude der Feuerwehr und in einen Kindergarten ein

Elm. Im Verlauf der vergangenen Montagnacht kam es in der Schulstraße zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt zu den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr und eines Kindergartens. Dort durchsuchten sie die Gebäude nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000,00 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher betreten Einfamilienhaus

Rotenburg. Im Adlerweg, in dem Zeitraum zwischen dem 22.03.2024 und dem 26.03.2024, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Inneren eines Einfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räume ungestört nach Diebesgut. Bislang geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ohne Beute und unerkannt vom Tatort flohen. Die Ermittlungen dauern an.

Kennzeichen zur Täuschung angebracht: Pkw nicht zugelassen

Tiste/BAB 1. Gestern Nachmittag kontrollierten Beamte der Rotenburger Verfügungseinheit einen Pkw Mercedes auf der A 1, als dieser gerade in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass an dem Mercedes C 220 die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert wurden. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der Mercedes weder zugelassen noch versichert war. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 18-jährige Fahranfänger aus Bremen wird sich nun wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt

Gyhum/BAB 1. Am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen den Mercedes Sprinter eines 32 Jahre alten Hamburgers, als dieser gerade in Richtung Heimat auf der Hansalinie fuhr. Bei der Routine-Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor 5 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den Sprinter musste er stehen lassen.

