Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Traktor aufgebrochen und Bedienteil ausgebaut ++ Fahranfängerin prallt gegen Baum: Junge Frau muss medizinisch versorgt werden ++ Vier Menschen bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich verletzt

Rotenburg (ots)

Werkzeuge geklaut: Unbekannte Täter brechen in Transporter ein

Fintel. Im vermuteten Tatzeitraum zwischen dem 21.03.2024 und dem 25.03.2024 entwendete unbekannte Täterschaft mehrere Arbeitsgeräte aus einem Firmentransporter in der Freudenthalstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen der oder die Täter einen abgestellten Pkw Transporter Renault Master auf und entwendeten anschließend eine Vielzahl von Werkzeuge aus dem Inneren des Fahrzeugs. Neben Bohrmaschinen, Sägen und Schleifwerkzeugen nahmen sie auch ein Kofferradio mit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Traktor aufgebrochen und Bedienteil ausgebaut: Täter verursachen hohen Schaden

Gyhum. Zwischen Mittwoch, dem 20.03.2024 und Montag, dem 25.03.2024 brachen unbekannte Täter in das Innere eines abgestellten Traktors der Marke Massey Ferguson im Bereich "Zum Mühlenweg" ein. Hierbei entwendeten sie das Bedienteil eines Parallelfahrsystems. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.500,00 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Vandalismus an mehreren Tatorten: Scheiben von Autos zerstört

Zeven. Im Verlauf der vergangenen Sonntagnacht kam es in und um die Godenstedter Straße zu acht Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. Der oder die unbekannten Vandalen beschädigten jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge, wodurch diese vollständig zerstört wurden. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 2.000,00 EUR. In der Kanalstraße wurde in demselben Tatzeitraum die Beifahrerscheibe eines weiteren Fahrzeuges eingeschlagen. Dieses Mal entwendeten die Täter eine Brille im Wert von 600,00 EUR aus dem Pkw. Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Zusammenhängen aufgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis Richtung Hamburg: 71-Jähriger muss 40-Tonner stehen lassen

Regesbostel/BAB 1. Am Montagabend, 18:04 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen eine Routineüberprüfung bei einem Sattelzug Scania R450 durch. Der 40-Tonner war gerade auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs, als er von den Polizisten von der Autobahn gelotst wurde. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass die notwendige Fahrerlaubnisklasse des 71 Jahre alten Kraftfahrers bereits vor einigen Monaten erloschen war. Die Beamten mussten gegen den Mann ein Strafverfahren einleiten und ihm die weitere Fahrt untersagen.

Berauscht im Straßenverkehr: Verfahren nach Cannabiskonsum eingeleitet

Sittensen. Beamte der Polizeistation Sittensen entschlossen sich am frühen Montagabend dazu, die Fahrtauglichkeit eines 47-jährigen Fahrers eines Mazda CX-7 in der Lindenstraße zu überprüfen. Hierbei mussten sie feststellen, dass der Mann aus dem Bereich Zeven vor Fahrtantritt offensichtlich Cannabis konsumiert hatte. Weiterführende Tests erhärteten den Verdacht hinsichtlich einer vorliegenden Berauschung. Neben den Autoschlüsseln musste er auch eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Fahranfängerin prallt gegen Baum: Junge Frau muss medizinisch versorgt werden

Fintel. Gestern Mittag wurde eine 19-jährige Fahranfängerin bei einem Verkehrsunfall auf der "Lauenbrücker Straße" leicht verletzt. Die junge Frau fuhr mit einem Pkw Mazda MX-5 in Richtung Fintel, als sie nach einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Infolgedessen stieß sie mit einem Baum zusammen und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein umliegendes Krankenhaus. An dem Mazda entstand ein Totalschaden. Der genaue Unfallhergang wird nun geprüft; ein Fremdverschulden kann derzeit aber ausgeschlossen werden.

Vier Menschen bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich verletzt

Brockel. Am gestrigen Montagnachmittag ist es auf der B 71, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und vier leicht Verletzten gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fusion das Stoppschild einer Kreuzung in der "Hauptstraße". Der von links kommende 67-jährige Fahrer eines Pkw Citroën konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision beider Fahrzeuge zogen sich die Fahrzeugführer und jeweils eine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin des Pkw Citroën kam anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000,00 EUR geschätzt.

