Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer wird genötigt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer wird genötigt - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Nach einer Nötigung im Straßenverkehr suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr war der 68-Jährige Fahrer eines VW Caddy in der Alten Straße durch den Fahrer eines sehr langsam fahrenden, schwarzen Pkw am Vorbeifahren gehindert worden. In der Bahnhofstraße in Höhe Hagenahstraße habe der Unbekannte den Mann ausgebremst und gestoppt. Zwei Männer seien ausgestiegen. Einer von ihnen habe versucht die Tür des VW Caddy zu öffnen, der andere habe die Situation mit seinem Handy gefilmt. Dem 68-Jährigen sei es gelungen, sein Fahrzeug von innen zu verschließen und davonzufahren. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04761/7489-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell