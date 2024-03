Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Cybertrading - Zevener verliert viel Geld an Anlagebetrüger ++ Nachbar vertreibt Pkw-Aufbrecher ++ Autos am Bahnhof aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Cybertrading - Zevener verliert viel Geld an Anlagebetrüger

Zeven. Ein 41 Jahre alter Zevener ist in den letzten Wochen auf clevere Anlagebetrüger hereingefallen. Auf Instagram sei der Mann auf eine Werbung aufmerksam geworden. Nachdem er auf das verlockende Investment-Angebot geklickt hatte, bekam der Zevener mehrere Angebote von angeblichen Brokern, die ihm Geldanlagemöglichkeiten unterbreiteten. Der 41-Jährige habe zunächst 270 Euro auf ein litauisches Konto überwiesen. Später transferierte er insgesamt weitere 11.000 Euro auf zwei deutsche Konten. Als der Mann keinen Zugriff mehr auf sein Geld hatte, ging er zur Polizei und erstattete eine Strafanzeige.

Das aktuelle Kriminalitätsphänomen "Cybertrading" beschreibt eine lukrative Betrugsmasche, bei der im Internet vermeintliche Geldanlageprodukte wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zum Handel angeboten werden. In der Regel stecken hinter diesen Investments keine realen Hintergründe. Die Täter agieren zumeist aus dem Büro heraus und nutzen Mittel der modernen Kommunikation. Angeworben werden die Geschädigten über soziale Netzwerke, Anrufe aus eigens dafür geschaffenen Callcentern sowie mittels Werbemails oder -anzeigen im Internet bis hin zu Tageszeitungen. Die Internetseiten der Anlagebetrüger sind professionell und erwecken den Anschein eines seriösen Investitionsangebotes.

Nachbar vertreibt Pkw-Aufbrecher

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind zwei unbekannte Täter in der Neuenlander Straße beim Einbruch in ein Auto überrascht worden. Nachdem es ihnen gegen 1.30 Uhr gelungen war, die Fahrertür eines Kia Picanto zu öffnen, fingen sie sofort an, die Verkleidung hinter dem Lenkrad abzubauen. Ein Nachbar wurde durch die Geräusche geweckt. Er sprach die Unbekannten auf der Straße vom Fenster aus an. Die beiden Täter rannten davon.

Autos am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. Am Dienstagabend sind auf dem Park&Ride-Parkplatz am Rotenburger Bahnhof erneut zwei Autos aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben eines Opel Vectra und eines Opel Astra ein. In beiden Fahrzeugen suchten die Unbekannten nach Beute. Gefunden haben sie offenbar nichts.

