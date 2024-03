Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf dem Gasthof-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Zeven-Brauel. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, den 6. März 2024, auf dem Parkplatz des Gasthauses "Zur Linde" am Wallweg ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Aus Anlass eines Vortrags vom "Gartenbotschafter John Langley" vor Senioren des Landvolks Bremervörde-Zeven hatte einer der Besucher seinen silberfarbenen Mercedes der B-Klasse zwischen 14 Uhr und 17 Uhr etwa mittig in der ersten Reihe des Parkplatzes abgestellt. Als er nach dem Ende des Vortrages zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war sein Wagen vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9592-0.

