Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Mann am Neuen Markt ausgeraubt ++ Junge Bikerin bei Unfall verletzt ++ Fahrradreifen platzt - 15-jährige Radfahrerin verletzt ++ Einbruch in Nagelstudio ++

Rotenburg (ots)

Junger Mann am Neuen Markt ausgeraubt

Rotenburg. Am Mittwochabend ist ein 17-jähriger Jugendlicher auf dem Neuen Markt von drei noch unbekannten Tätern beraubt worden. Nach Angaben des Opfers und zwei Zeugen hätten ihn die Täter gegen 21 Uhr mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner beigefarbenen Winterjacke, seines Bargelds und der Wohnungsschlüssel gefordert. Nachdem er die Beute herausgegeben hatte, sei der 17-Jährige gemeinsam mit zwei ebenfalls 17-jährigen Zeugen geflüchtet. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04261/947-0 zu melden.

Junge Bikerin bei Unfall verletzt

Brauel. Am Donnerstagnachmittag ist eine 17-jährige Bikerin bei einem Auffahrunfall auf der B 71 zwischen Brauel und Seedorf verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Skoda verkehrsbedingt abbremsen müssen. Die nachfolgende Fahrerin eines Leichtkraftrades erkannte das vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto vor ihr auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen am Bein zu.

Fahrradreifen platzt - 15-jährige Radfahrerin verletzt

Rotenburg. Wegen eines geplatzten Reifens an ihrem Fahrrad ist eine 15 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagabend in der Brauerstraße verunglückt. Die Jugendliche war kurz nach 18 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als es zu der Panne kam. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und geriet auf die Fahrbahn. Dort kollidierte die 15-Jährige mit dem vorbeifahrenden Ford einer 26-Jährigen. Sie zog sich leichte Abschürfungen an ihren Beinen zu. Den Sachschaden bezeichnet die Polizei als gering.

Einbruch in Nagelstudio

Zeven. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr sind Unbekannte in ein Fingernagelstudio an der Straße "Auf der Bünte" eingedrungen. Dort fanden sie ein Sparschwein mit Bargeld und nahmen es mit. Über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes verließen die Täter den Tatort.

Auto aufgebrochen

Heeslingen. Am Donnerstagmittag ist im Birkenweg ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen 13.20 Uhr und 13.50 Uhr zerschlugen unbekannte Täter die Scheibe eines grauen VW Golf, der dort auf einem Parkplatz abgestellt war. Im Kofferraum fanden sie eine Handtasche und nahmen daraus ein iPhone, Bargeld und einen Personalausweis mit.

