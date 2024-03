POL-ROW: ++ Sekundenschlaf im Lkw - Unfall mit sechs Beteiligten ++ Junger Fahrer unter 21 Jahren mit Promille unterwegs ++ Keine Fahrerlaubnis, Kennzeichen geklaut - 18-Jähriger flüchtet vor der Polizei ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

A1: Sekundenschlaf im Lkw - Unfall mit sechs Beteiligten

Reeßum/A1. Sekundenschlaf am Steuer eines Lkw ist vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, an dem am Dienstagmittag fünf weitere Verkehrsteilnehmer auf der A1 beteiligt waren. Gegen 12.30 Uhr kam ein 23-jährige Kraftfahrer mit einer Sattelzugmaschine auf der Richtungsfahrbahn Hamburg nach rechts von der Autobahn ab und streifte die rechte Seitenschutzplanke. Dabei löste sich der Unterfahrschutz des Lkw und wurde zum Hindernis für den nachfolgenden Verkehr. Fünf Autos fuhren über das Fahrzeugteil und wurden beschädigt. Eine 65-jährige Mitfahrerin in einem VW zog sich leichte Verletzungen an ihrem Bein zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Junger Fahrer unter 21 Jahren mit Promille unterwegs

Gnarrenburg. Ein junger Fahranfänger ist am Dienstagabend unter leichter Alkoholeinwirkung in der Findorfer Straße in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der junge Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Nordsode unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Im Gespräch mit dem 20-Jährigen bemerkten die Polizisten bei ihm leichten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte zwar "nur" einen Wert von knapp 0,2 Promille an. Doch auch nach der Probezeit gilt für Führerscheinneulinge unter 21 Jahren die 0,0 Promille-Grenze. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Keine Fahrerlaubnis, Kennzeichen geklaut - 18-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Bothel. Nachdem er in der Nacht zum Mittwoch im Horstweg mit einem Auto gegen eine Laterne gefahren ist, hat ein 18-jähriger Autofahrer anschließend die Flucht vor der Polizei ergriffen. Ein Zeuge meldete den Vorfall gegen 0.45 Uhr. Als eine Streifenbesatzung der Polizei kurz darauf eintraf, brauste der junge Mann mit einem silbernen Renault Clio davon. Über mehrere Kilometer ignorierte der 18-Jährige die Anhaltesignale der Beamten. Als sie den Wagen stoppten, befanden sich neben dem Fahrer drei weitere junge Leute im Fahrzeug. Es stellte heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. An dem nicht zugelassenen Renault befanden sich zudem gestohlene Kennzeichen.

16-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Sottrum. Beim Überqueren der Fahrbahn ist eine 16-jährige Radfahrerin am Dienstagmorgen in der Lindenstraße von einem Auto angefahren worden. Gegen 8 Uhr früh fuhr die Jugendliche an einer Querungshilfe über die Straße. Vermutlich hatte sie dabei nicht auf den Skoda eines 32-Jährigen geachtet. Bei der Kollision zog sich die Radlerin Abschürfungen an ihrem Bein zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Prügelei in der Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Vahlde/Riepe. Nach einer Schlägerei, die sich bereits Anfang Februar in der Diskothek Padam ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizeistation Fintel nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es dort am Sonntag, den 04. Februar 2024, gegen 1.30 Uhr im Rahmen einer Oldie Night zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Dabei erlitt ein 41-jähriger Mann ernsthafte Verletzungen in seinem Gesicht. Als der Verletzte am Boden lag, habe ein weiterer Täter mit Füßen auf ihn eingetreten. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04265/95486-0.

Taschendiebe im Discounter

Gnarrenburg. Am Dienstagvormittag ist eine 55-jährige Gnarrenburgerin in einem Discounter an der Hindenburgstraße von Taschendieben bestohlen worden. Während die Frau gegen 8.30 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es den Unbekannten ihr Portemonnaie aus der am Körper getragenen Handtasche zu stehlen.

Geldwechselbetrug im Kosmetikstudio

Scheeßel. Eine Mitarbeiterin eines Kosmetikstudios ist am Dienstagabend auf einen Wechselbetrug hereingefallen. Eine unbekannte Kundin wollte gegen 18 Uhr einen Kosmetikgutschein über 20 Euro erwerben und mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs verwirrte die Kundin die Mitarbeiterin durch geschickte Fragen zu Produkten. So kam es, dass die Kundin das Geschäft am Ende mit ihren eigenen 200 Euro und weiteren 240 Euro des Studios verließ.

