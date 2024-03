Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lebensmitteldiebstahl aus Verkaufsstand - Polizei bittet um Hinweise ++ Vorsicht! - Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bestiehlt Seniorin ++

Rotenburg (ots)

Lebensmitteldiebstahl aus Verkaufsstand - Polizei bittet um Hinweise

Wohlsdorf. Am Samstagmittag hat ein noch unbekanntes Paar in einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Straße "Vor den Höfen" Lebensmittel gestohlen. Die etwa 45-50 Jahre alte Frau und der gleichaltrige Mann betraten um 12.33 Uhr nacheinander den Verkaufsstand. Sie fingen sofort an, Lebensmittel in mehrere Tüten zu packen. Die Tat dauerte etwa drei Minuten. Dann verließen die beiden mit ihrer Beute die Verkaufsbude. Die grauhaarige Frau trug bei der Tat eine hellblaue Jeans, darüber einen schwarzen Mantel, schwarze Stiefel und ein blau-violettes Halstuch. Sie hatte ihre Brille in die Haare gesteckt. Ihr Komplize war mit einer grauen Jogginghose und einer blauen Jacke bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine graue Wollmütze. Hinweise auf das Paar erbittet die Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

Vorsicht! - Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bestiehlt Seniorin

Rotenburg. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, hat sich ein unbekannter Täter am Montagvormittag Zutritt in die Wohnung einer 84-jährigen Frau an der Harburger Straße verschafft. Die arglose Seniorin ließ den Unbekannten gegen 10.50 Uhr herein. Als sich die Frau kurz in ihrer Küche aufhielt, nutzte der Täter die Gelegenheit und durchsuchte ihr Schlafzimmer. Dort fand er ein paar Schmuckstücke und steckte sie ein. Erst als der Mann verschwunden war, bemerkte die Frau den Diebstahl. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor allem ältere Menschen, fremde Personen in ihre Wohnungen zu lassen. Im Zweifelsfall helfe immer ein Anruf bei den Ordnungshütern.

