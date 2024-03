Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ BMW-Fahrer flüchtet auf der A1 vor Verkehrskontrolle - Polizei bittet um Hinweise ++ Kellereinbrüche ++ Fahrrad vom Grundstück gestohlen ++

Rotenburg (ots)

BMW-Fahrer flüchtet auf der A1 vor Verkehrskontrolle - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Am Sonntagabend ist ein noch unbekannter Autofahrer auf der Hansalinie vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 22.30 Uhr mit einem grünen 5er BMW mit Kennzeichen aus dem Landkreis Winsen/Luhe (WL) zunächst auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. An der Anschlussstelle Heidenau wollten sie das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer verließ die Autobahn, um an der gleichen Anschlussstelle wieder in Richtung Bremen aufzufahren. Mit hoher Geschwindigkeit setzte er die Flucht bis nach Sittensen fort. Dort gelang es ihm, an einer eingerichteten Kontrollstelle vorbeizufahren und die Autobahn in Richtung Sittensen zu verlassen. Im Ort bog er in die Lindenstraße ab. Ab hier verliert sich seine Spur. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet worden sind oder andere Angaben machen können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizei.

Kellereinbrüche

Bremervörde. In der Nacht zum Sonntag ist es im Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Keller gekommen. In der Straße Huddelberg rissen die Täter ein Metallgitter vom Kellerfenster einer Altenwohnung. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelang es ihnen in den Wäschekeller einzudringen. Hier brachen sie die Holztüren mehrerer Kellerverschläge auf. Ob die Täter daraus etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. In der Brackmannstraße kam es zu einer ähnlichen Tat. Auch hier wurde ein Metallgitter zum Keller eines Wohnhauses weggebogen. Im zwei Kellerräumen suchten die Täter nach Beute. Gefunden haben sie aber nichts.

Fahrrad vom Grundstück gestohlen

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in der Hoffeldstraße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarze Trekkingradrad der Marke Velo de Ville vom Typ 500 stand verschlossen auf einem umzäunten Grundstück. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro und bittet unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

