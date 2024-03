Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Körperverletzung vor Schnellrestaurant++Randalierer++Schwerer Unfall auf BAB++Illegale Müllentsorgung++Verstöße Pflichtversicherung

LK Rotenburg

Körperverletzung vor Schnellrestaurant

Rotenburg. Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Burgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einem zunächst mündlichen Streit wurden zwei junge Männer durch Schläge und Tritte durch drei bisher unbekannte, junge Männer leicht verletzt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

Randalierer

Rotenburg. Im Bereich des Pferdemarktes kam es am frühen Freitagabend zu einem polizeilichen Einsatz. Hierbei trat ein amtsbekannter, 41-jähriger Mann mehrfach gegen einen Streifenwagen und wollte die Polizeibeamten körperlich angehen. Diese nahmen den alkoholisierten Mann mit zur Wache und er verbrachte die Freitagnacht in der Zelle.

Schwerer Unfall auf BAB

Sittensen. Auf der A 1 kam es in der Samstagnacht, gegen 02:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg, kurz vor der Anschlussstelle Sittensen, fuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf nach einem Überholmanöver auf einen Lkw auf. Der Fahrer wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde nach Erstversorgung durch Beamte der Autobahnwache Sittensen an den Rettungsdienst übergeben. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten zwei Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden (Foto eingestellt)

Illegale Mülllentsorgung

Bremervörde. Auf einem Feld an der Südumgehung Bremervördes bei Bevern kam es zwischen Donnerstag und Freitag zu einer größeren Müllentsorgung. Die aufnehmenden Beamten stellten hier ca. 200 Altreifen sowie Siloplane fest. Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-74890 in Verbindung zu setzen.

Verstöße Pflichtversicherung

LK ROW. Am gesamten Wochenende stellten Beamte landkreisweit immer noch Roller und E-Scooter fest, deren Versicherungsschutz abgelaufen waren und die Kennzeichentafeln nicht erneuert wurden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die Zweiräder bis zur Vorlage einer aktuellen Versicherungsbestätigung sichergestellt. Insbesondere auch an die Eltern der meist jugendlichen Nutzer appelliert die Polizei, die Versicherungen zu erneuern.

