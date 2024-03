Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Verletzte nach Auffahrunfall ++ Nach Kollision mit Hauswand - Betrunkene Autofahrerin entfernt sich von der Unfallstelle ++ 21-Jährige E-Bikerin von Auto angefahren ++

Rotenburg (ots)

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Waffensen. Drei verletzte Menschen und ein Sachschaden von etwa zwanzigtausend Euro - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 71 am Waffensener Ortseingang ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin hatte gegen 14.30 Uhr mit ihrem BMW von der Bundesstraße nach links in die Waffensener Dorfstraße abbiegen wollen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sich jedoch halten. Das erkannte der nachfolgende, 53-jährige Fahrer eines Audi vermutlich zu spät. Er fuhr auf den stehenden BMW auf. Die beiden Unfallbeteiligten und ein 33-jähriger Mitfahrer im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle wurden im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Nach Kollision mit Hauswand - Betrunkene Autofahrerin entfernt sich von der Unfallstelle

Rotenburg. Eine 64-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Großen Gartenstraße mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Verursacherin kümmerte sich nicht um den Schaden und verließ die Unfallstelle. Die Polizei traf sie zu Hause an. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellte sich heraus, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,5 Promille an. Die 64-Jährige musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

21-Jährige E-Bikerin von Auto angefahren

Bremervörde. Am Mittwochmorgen ist eine 21-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall in der Marktstraße verletzt worden. Die junge Frau war gegen 9 Uhr in der Neuen Straße unterwegs und hatte die Marktstraße überqueren wollen. Eine 78-jährige Autofahrerin, die von der Neuen Straße mit ihrem Hyundai nach rechts in die Marktstraße abbog, übersah die Frau auf dem Elektrofahrrad und fuhr sie an. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in die OsteMed-Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro.

Betrügerische Spendensammler

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag waren zwei betrügerische Spendensammler auf dem Netto-Parkplatz an der Kurzen Straße unterwegs. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer gaben gegenüber Kunden vor, Unterschriften und Spenden für taubstumme Kinder zu sammeln. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei konnte die Verdächtigen in ihrem Pkw antreffen. Bei der Verkehrskontrolle fanden die Beamten bei ihnen Beweismittel. Im weiteren Verlauf zeigte sich auch, dass der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Wohnungseinbruch

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch ist es in der Straße "Die Dorfwiesen" zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter drückten auf der Rückseite eines Hauses ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Dort fanden die Einbrecher Schmuck und machten sich damit aus dem Staub.

Wohnungseinbruch in der Waldstraße

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Waldstraße eingebrochen. Dazu drückten sie ein Kellerfenster auf. Beim Durchstöbern der Wohnung bemerkten die Täter vermutlich, dass sich der Bewohner im Haus befand. Trotzdem gelang es ihnen Bargeld und Schmuck zu erbeuten.

