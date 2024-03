POL-ROW: ++ Morde in Brockel und Westervesede - Ermittler bitten um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Morde in Brockel und Westervesede - Ermittler bitten um Hinweise

Rotenburg (ots)

Morde in Brockel und Westervesede - Ermittler bitten um Hinweise

Brockel/Westervesede. Nach den Tötungsdelikten vom Freitag, den 01.03.2024 in Westervesede und Brockel bittet die Polizei um Mithilfe. Im Fokus der Ermittlungen steht ein schwarzer Suzuki Vitara (siehe Beispielfoto), der im Zusammenhang mit der Tat stehen dürfte. Personen, die einen solchen Pkw in den Tagen vor der Tat oder am Tattag in Rotenburg, Scheeßel oder in der Nähe der Tatorte wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04261/947-0 zu melden.

