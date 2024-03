POL-ROW: ++ Unfall in der Feldmark - Drei junge Männer schwer verletzt ++ Diebstahl auf Gelände einer Biogasanlage ++ Dach durch Steinwürfe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall in der Feldmark - Drei junge Männer schwer verletzt

Sandbostel. Bei einem Verkehrsunfall in der Feldmark in der Gemeinde Hütten sind am Dienstagnachmittag drei junge Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr gemeinsam mit zwei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen in einem Opel Corsa auf einem Feldweg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer kamen in Krankenhäuser nach Rotenburg und Bremervörde. Der 15-Jährige wurde im Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Diebstahl auf Gelände einer Biogasanlage

Rockstedt. Unbekannte haben im Verlauf des Montags vom Betriebshof einer Biogasanlage an der Straße "Vor dem Seemoor" einen Abgaskatalysator für ein Blockheizkraftwerk gestohlen. Das Gerät stand dort in einer Scheune. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund 3.500 Euro.

Dach durch Steinwürfe beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Basaltsteine aus einem Gleisbett haben Unbekannte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf das Dach eines Wohnhauses an der Straße Meyerhöfen geworfen. Dabei gingen mehrere Dachpfannen zu Bruch. Hinweise zur Ermittlung der Täter erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

Parkplatzunfall unter Alkoholeinfluss

Zeven. Am Dienstagmorgen ist es auf dem Aldi-Parkplatz am Nord-West-Ring zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gekommen. Ein 70-Jähriger war beim Rangieren mit seinem Wagen gegen einen Fiat Ducato gestoßen. Den eigentlichen Schaden beschreibt die Polizei als gering. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich jedoch, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein stellte die Polizei sicher.

