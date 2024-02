Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Friedeburg/Horsten - Auf Tankwagen aufgefahren

Wittmund - Autofahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Wittmund einen Unfall verursacht. Auf einem Parkplatz in der Finkenburgstraße touchierte der Unbekannte zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr einen Opel Astra und fuhr unerlaubt davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Friedeburg/Horsten - Auf Tankwagen aufgefahren

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Horsten auf einen Traktor mit Tankwagen aufgefahren. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit dem Traktor samt Tankwagen auf der B 436 in Richtung Friedeburg. Eine nachfolgende 72-jährige Opel-Fahrerin übersah das Fahrzeuggespann offenbar und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sieh fuhr auf den Tankwagen auf und wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Tankwagen wurde durch den Aufprall beschädigt.

Wittmund - Autofahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Donnerstagabend eine 23-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 22 Uhr auf der Straße Klein Warfen in Eggelingen und kam nach einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen Leitpfosten und landete in einem Graben. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

