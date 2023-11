Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Hangenstraße

Bahnhofstraße (06.11.2023)

Trossingen, Lkrs. Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Montagabend, um 18.00 Uhr, im Kreuzungsbereich Hangenstraße / Bahnhofstraße ereignet hat. Eine 65-jährige Porsche-Fahrerin war auf der Hangenstraße unterwegs und wollte die Bahnhofstraße überqueren. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 32-jährigen Opel-Fahrers. Bei Dem Zusammenstoß entstand am Porsche Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

