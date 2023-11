Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - rund 19.000 Euro Schaden (06.11.2023)

Konstanz (ots)

Rund 19.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagvormittag auf der Grenzbachstraße passiert ist. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte auf die linke Spur. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersah der Mann hierbei einen Opel Corsa einer 25-jährigen Frau, die sich bereits auf dieser Fahrspur befand. Bei der anschließenden Kollision erfasste der Opel den VW frontal auf Höhe der B-Säule, so dass dessen Airbags auslösten. Verletzt wurde zum Glück bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den am VW entstanden Blechschaden auf etwa 10.000 Euro und am Opel auf ungefähr 9.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

