POL-AUR: Norden - Verkehrsteilnehmer kontrolliert

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in Aurich ereignet hat. Eine bislang unbekannte männliche Person griff nach ersten Erkenntnissen gegen 19 Uhr am ZOB einen Jugendlichen an. Der Unbekannte soll dem Jugendlichen ...

