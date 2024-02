Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor Taschendieben beim Einkaufen

Aurich/Wittmund (ots)

Die Polizei Aurich/Wittmund warnt aus aktuellem Anlass vor Taschendieben. In mehreren Lebensmitteldiscountern in den Landkreisen und Aurich kam es am Donnerstag zu Diebstählen, bei denen Unbekannte die Geldbörsen von vornehmlich älteren Menschen aus Jacken- und Handtaschen entwendet haben. Fünf Taten sind bei der Polizei im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr angezeigt worden. Die Diebstähle ereigneten sich in Discountern in Großefehn, Aurich, Esens, Upgant-Schott und Westerholt. In einigen Fällen gelangten die Täter mit der erbeuteten Geldbörse nicht nur an die EC-Karten ihrer Opfer, sondern offenbar auch an die dazugehörigen Geheimnummern, sodass sie im Anschluss an die Diebstähle direkt Bargeld von den jeweiligen Konten abgehoben haben. Die Polizei rät dringend, Wertsachen auch beim Einkaufen eng am Körper zu tragen und die PIN niemals im Portemonnaie oder in der Nähe der Kredit- oder EC-Karte aufzubewahren.

