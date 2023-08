LPI-NDH: Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Eichsfeld (ots) - Am 05.08., gegen 16:25 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einer Gewässerverunreinigung in Heuthen, Vor der Wiese, ausrücken. Durch unbekannte Täter wurde in den dortigen Gieselbach eine unbekannte weiße Flüssigkeit eingeleitet, die den Bachlauf verschmutzte. Vor Ort wurden Gewässerproben entnommen und Messungen durchgeführt. Es wird vermutet, dass weiße Farbe in das Gewässer eingeleitet wurde. Eine unmittelbare Gefährdung für Mensch und Natur ...

