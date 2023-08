Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradunfall mit verletzter Person

Eichsfeld (ots)

Am 05.08. um 12:35 Uhr befuhr ein 17jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades die L2022 aus Richtung Kalteneber kommend in Richtung Bernterode. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam der Fahrzeugführer zu Fall und prallte mitsamt dem Fahrzeug gegen die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und musste zur weiteren medizinischen Betreuung in das Krankenhaus Heiligenstadt verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell