POL-AUR: Wittmund - Zwei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Fahrradfahrer verletzt Am Montag ist bei einem Unfall in Norden ein Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Ford-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als sie am Teemuseum in den Kreisverkehr fuhr, übersah sie nach ersten Erkenntnissen den 52-jährigen Fahrradfahrer und erfasste ihn. Der Mann wurde leicht ...

mehr