Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Esenser Straße (B 210) in Aurich-Middels ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte gegen 5.30 Uhr eine 47 Jahre alte Fiat-Fahrerin von einem Grundstück in Höhe Ortsausgang Plaggenburg auf die B 210 einfahren. Dabei über sie offenbar einen 34-jährigen Audi-Fahrer, der auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs war, und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Audi landete in einem Graben. Die 47-Jährige und der 34-Jährige wurden schwer verletzt. Sie kamen beide in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand jeweils Totalschaden und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 7.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell