Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Drei Personen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße in Aurich verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit einem Mercedes in Fahrtrichtung Leer und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 58-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Der BMW-Fahrer, seine 57-jährige Beifahrerin und der Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Norden/Norddeich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende auf dem Inselparkplatz in Norddeich. Zwischen Freitag, 6.30 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz P 1 einen roten Renault Clio an der Beifahrertür. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Montag in Aurich ereignet hat. Ein Autofahrer fuhr gegen 0.30 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Fahrtrichtung Emden und kam im Bereich einer Rechtskurve, auf Höhe der Hausnummer 7, von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer überfuhr zwei Hecken, beschädigte zwei Fahrräder und touchierte eine Steintreppe. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Das Auto dürfte an der Front und an der Fahrzeugunterseite beschädigt sein. An der Unfallörtlichkeit wurden auch Fahrzeugteile sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

