Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 28.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, beabsichtigte eine 54jährige PKW Fahrerin aus Aurich von der Egelser Straße nach links in den Schoolpad abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 22jährigen, ebenfalls Aurich, welcher mit dem Fahrrad den Radweg der Egelser Straße in Rtg. Wiesens befuhr und den Einmündungsbereich queren wollte. Es kam zum Anstoß in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Randalierer

Ein 23-jähriger Norder sorgte Samstagnacht in einem Wohngebiet in Norden für einen Polizeieinsatz von mehreren Streifenwagenbesatzungen. Der Mann lief durch das Wohngebiet, schrie lautstark herum, zerstörte die Heckscheibe von einem Pkw und verhielt sich permanent, auch gegenüber Personen, aggressiv. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden zum Teil bespuckt, beleidigt und getreten. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Fahren ohne Führerschein

Samstagnachmittag wurde ein 87-jähriger Autofahrer in Hage durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Dem Hager wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Kfz-Kennzeichen gestohlen

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Marxer Hauptstraße ein Pkw-Kennzeichen. Der Chevrolet einer 53-jährigen Friedeburgerin wurde zuvor auf einer Auffahrt geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462-9110.

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines Rollers auf dem Linienweg. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 17-jähriger Holtriemer, nicht im Besitz einer, der gefahrenen Geschwindigkeit entsprechenden, Fahrerlaubnis ist. Der 17-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Esens - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf der Neuharlingersieler Straße kontrollierten Polizeibeamte am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, einen Volkswagen und dessen Fahrer. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer, ein 27-jähriger Esenser, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem noch mit deutlich über einem Promille alkoholisiert war. Dem Esenser wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell