Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Die Polizei bittet im Rahmen von Ermittlungen in Norden um Mithilfe. Nach einem Zeugenhinweis auf verdächtige Personen, die sich in der Enno-Hektor-Straße im Bereich eines Kellers aufhielten, konnten in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr zwei Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und überprüft werden. Sie hatten unterschiedlichste Gegenstände dabei, für die sie keine plausible Erklärung hatten, etwa einen Akkuschrauber, ein Fahrrad und Helium-Gasflaschen zur Befüllung von Luftballons. Möglicherweise stammen die Gegenstände aus Diebstählen im Bereich Vierzig Diemat, Enno-Hektor-Straße und dem Nahbereich. Das mutmaßliche Diebesgut wurde den beiden Tatverdächtigen abgenommen. Wer Hinweise geben kann, woher die Gegenstände stammen, meldet sich bitte bei der Polizei in Norden unter 04931 9210.

Aurich - Kennzeichenhalterung abgerissen

Ein Auto ist am Wochenende auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Osterstraße in Aurich beschädigt worden. Unbekannte brachen zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.10 Uhr, bei einem Jeep das hintere Kennzeichen mitsamt Halterung ab. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto beschädigt

In der Straße Am Bahndamm in Aurich ist am Wochenende ein Auto beschädigt worden. Auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 6 wurden bei einem schwarzen VW Tiguan ein Scheibenwischer abgebrochen und ein Rücklicht zerstört. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

