Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fußgängerin von Auto erfasst

Bühl (ots)

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Dienstag beim Queren des Fußgängerüberwegs am Bühler Bahnhof von einer auf der Güterstraße herannahenden Ford-Lenkerin erfasst und hierbei schwer verletzt worden. Die Fußgängerin wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden bei der sich gegen 17:30 Uhr zugetragenen Kollision wird von den Beamten des Polizeireviers Bühl auf etwa 500 Euro taxiert. /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell