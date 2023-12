Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm, K3728 - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der K3728 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 40-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Muggensturm, als ihm in einer dortigen Linkskurve ein bislang unbekannter Pritschenwagen entgegengekommen und ihn gestreift haben soll. Anschließend soll sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne den vorgesehenen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch die Kollision entstand am VW ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Nummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

/ja

