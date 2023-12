Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Diebstahl aus Wohnmobil

Sasbachwalden (ots)

Zu einem Einbruch in ein abgestelltes Wohnmobil kam es zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 6 Uhr in der Straße "Hundeberg". Der oder die Einbrecher hebelten zunächst die Zugangstür zum Wohnraum auf und entwendeten einen fest verbauten Kleintresor in welchem sich neben Bargeld, Schmuck und Uhren auch eine Canon 5 Kameraausrüstung befand. Der Sachschaden wie Diebstahlsschaden beträgt mutmaßlich mehr als 10.000 Euro. Mögliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Rufnummer: 07841 7066-0, entgegen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell