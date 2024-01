Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrradfahrer verletzt

Am Montag ist bei einem Unfall in Norden ein Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Ford-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als sie am Teemuseum in den Kreisverkehr fuhr, übersah sie nach ersten Erkenntnissen den 52-jährigen Fahrradfahrer und erfasste ihn. Der Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand bei dem Unfall Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

