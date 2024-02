Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Aurich - Pedelec gestohlen

Dornum - Betrunken E-Scooter gefahren

Dornum - Autofahrer war betrunken

Marienhafe - Unfallflucht

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in Aurich ereignet hat. Eine bislang unbekannte männliche Person griff nach ersten Erkenntnissen gegen 19 Uhr am ZOB einen Jugendlichen an. Der Unbekannte soll dem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der 16-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und kräftig. Er war ungefähr 1,65 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte schulterlanges Haar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Eckfehler Gaste in Aurich wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Damenrad der Marke "Sparta" stand auf einer Auffahrt. Entwendet wurde es zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Betrunken E-Scooter gefahren

Ein 63-jähriger Mann ist am Mittwoch betrunken auf einem E-Scooter angehalten worden. Er fuhr am Nachmittag durch Dornum, als die Beamten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dem 63-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Dornum - Autofahrer war betrunken

Die Polizei hat am Mittwoch in Dornum einen betrunkenen Atofahrer gestoppt. Der 46-Jährige fuhr am Nachmittag auf der Störtebekerstraße und stand unter Alkoholeinfluss. Laut Atemalkoholtest hatte der Mann 1,95 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Marienhafe - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Baustelle in Marienhafe hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Rosenstraße einen blauen Ford Transit. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Am Dienstag ist auf dem Parkplatz der KVHS in Norden ein Auto beschädigt worden. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen VW Golf und fuhr unerlaubt davon. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell