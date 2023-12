Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Neuhofen; Aggressiver Streit endet in Gewahrsamszelle

Neuhofen (ots)

Am Freitag, 15.12.2023, gegen 14:48 Uhr, kam es in der Rottstraße unter Bewohnern eines Anwesens zu Streitigkeiten. Auf Grund des aggressiven Verhaltens eines 27-jährigen Mitbewohners, eskalierte der Streit derart, dass dieser eine andere Person weggestoßen hat und sich kurzzeitig mit einer Eisenstange bewaffnet habe. Beim Eintreffen der Polizei konnte der alkoholisierte Beschuldigte zu Boden zitiert und gefesselt werden. Er zeigte sich dennoch weiterhin äußerst aggressiv und uneinsichtig, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

