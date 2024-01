Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Taschendiebstahl auf Parkplatz

Unbekannte haben am Montag in Norden die Handtasche einer 82 Jahre alten Frau gestohlen. Die Frau hielt sich gegen 18.50 Uhr auf dem Parkdeck des Norder Tor auf, legte ihre Einkäufe und ihre Handtasche ins Auto und brachte dann einen Einkaufswagen zurück. Offenbar nutzten die Täter diesen Moment, um die Handtasche aus dem unverschlossenen Wagen zu stehlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrerin verletzt

Am Dienstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Walle eine Rollerfahrerin verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf dem Wallster Loog und bog in den Wallster Weg in Richtung Aurich ein. Hierbei nahm er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 17-jährigen Vespa-Fahrerin, die auf dem Wallster Weg eine Vollbremsung machen musste. Die Jugendliche stürzte und prallte gegen den BMW. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Wiesmoor - Unfallflucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der an einem Unfall in Wiesmoor beteiligt war. Am Dienstag gegen 16.20 Uhr war eine Frau mit einem Mercedes Sprinter auf der Wittmunder Straße in Richtung B 436 unterwegs. Kurz vor der Amaryllisweg-Brücke fuhr sie aufgrund der dortigen Ampelanlage langsamer, als ein Autofahrer hinter ihr hupte und dann links an ihr vorbeizog, um auf die Brücke zu fahren. Die Sprinter-Fahrerin nahm an, dass der Autofahrer hinten auf ihren Transporter auffahren würde und wich nach rechts aus. Sie kollidierte mit dem Mast der Ampelanlage und landete rechts in einer Hecke. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen roten Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Brandgeschehen

Upgant-Schott - Brand einer Lagerhalle

An der Wirdumer Straße in Upgant-Schott kam es am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Lagerhalle. Gemeldet wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Hof zwischen Upgant-Schott und Wirdum. In der betroffenen Halle waren unter anderem Stroh, landwirtschaftliche Geräte und Tanks mit Flüssigdünger gelagert. Die umliegenden Feuerwehren übernahmen die aufwendigen Löscharbeiten, die erst am Mittwochvormittag beendet waren. Vor Ort waren auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, der Unteren Wasserbehörde und des zuständigen Energieversorgers. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich.

