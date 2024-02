Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Raub gesucht

Ihlow - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Raub gesucht

Im Richtpfad in Norden hat sich am Donnerstag ein Handtaschenraub ereignet. Eine 59-jährige Frau war gegen 17.15 Uhr zu Fuß im Richtpfad unterwegs, als ihr auf Höhe der Hausnummer 25 eine bislang unbekannte männliche Person entgegenkam. Der Mann riss ihr plötzlich gewaltsam die Handtasche vom Arm und flüchtete mit der Beute in Richtung "Im Spiet". Die Frau blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er war schlank, trug eine Jeanshose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze. Er soll ein Bandana in Camouflage über Mund und Nase getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 15.10 Uhr auf der Westersander Straße in Richtung Ostersander. Nach einer Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto und geriet auf den Grünstreifen. Er touchierte einen Telefonmast, einen Baum und einen Holzpfahl. Verletzt wurde der Autofahrer nicht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

