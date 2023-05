LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Apolda (ots) - Am 18.05.2023, gegen 23:00 Uhr wurden in der Eduardstraße 3 und 7 in Apolda die Internetkabel aus den zugehörigen Kästen an den Hauseingängen gerissen und entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr