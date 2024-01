Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 23.04.2023 gegen 08:00 Uhr kam es im Nordring im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Transporter parkte ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren touchierte ein anderer Transporter den linken Außenspiegel des parkenden Transporters. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Das nun flüchtige Fahrzeug soll eine rote Aufschrift gehabt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell